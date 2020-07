Recovery Fund, sconfitta l'Italia? Più prestiti e meno aiuti a fondo perduto

Meno aiuti a fondo perduto, più prestiti ai Paesi in difficoltà. Sarebbe questo l'accordo raggiunto sul Recovery Fund al vertice ristretto andato in scena a Bruxelles tra il premier italiano Giuseppe Conte, quello olandese Mark Rutte, quello spagnolo Pedro Sanchez, il presidente francese Emmanuel Macron, la cancelliera tedesca Angela Merkel e la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen. Nella bozza della nuova proposta che il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha sottoposto ai leader per uscire dallo stallo nei negoziati restano i 750 miliardi di euro complessivi, ma di questi saranno 450 i miliardi concessi ai paesi in crisi per il coronavirus sotto forma di prestiti e 300 miliardi quelli erogati come sovvenzioni (nella proposta precedente erano previsti 500 miliardi di sovvenzioni e 250 di prestiti).