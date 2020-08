Referendum, Delrio all'attacco

“L’accordo sulla riduzione del numero dei parlamentari prevedeva una serie di altre modifiche finalizzate a correggere gli squilibri che si sarebbero creati col solo taglio degli eletti. In Senato sono in discussione, ed entro il 20 settembre potranno andare in Aula, l’allineamento elettorale attivo (18 anni) e passivo (25 anni) del Senato a quello della Camera. Anche la modifica della base regionale per elezione Senato per superare i problemi di rappresentanza delle minoranze nelle regioni piu’ piccole potra’ essere calendarizzato alla Camera entro il 20 settembre”. E’ quanto afferma, a proposito del referendum sul taglio dei parlamentari, il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio.