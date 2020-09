REGIONALI, PARLA LA SONDAGGISTA GHISLERI

’Negli ultimi anni si è diffusa l’ideache il delineare i confini dello scontro politico alzando i toni versol’avversario aiuti l’elettore a giocare in casa secondo i registri piùconvenzionali della tradizione dei partiti. Avere un nemico aiutanella declinazione delle proprie iniziative ’contro’. Questa modalitàha contagiato tutti partiti, ognuno con i suoi ’migliori’ cavalli dibattaglia’. Lo sostiene in un’intervista a Libero la sondaggista Alessandra Ghisleri, precisando che "è assolutamente necessario distinguere tra il voto per il rinnovo delle caricheistituzionali-amministrative e il voto al referendum’.’ Nel primo caso - spiega Ghisleri - tutti gli elettorati cercherannodi trovare le loro migliori risposte nei candidati di riferimento equalcuno le potrà trovare anche in personalità di partiti politici diversi dal proprio credo politico. In merito al referendum, lasituazione che si riscontra è molto più trasversale di quanto si pensi rispetto alla possibilità di incasellare il voto dentro le gabbie diappartenenza politica. Nonostante i diktat dei leader dei partiti, ogni elettore voterà secondo le proprie convinzioni e percezioni’.

In riferimento al voto in Toscana, dice ancora la sondaggista, ’la memoria del voto nei confronti di determinate forzepolitiche in alcune regioni italiane rimane salda e ancora moltosentita. Tuttavia, il bello della politica è proprio il fatto che glielettori sono sempre pronti a stupire’. Quanto alla Liguria, unicaregione in cui si è realizzato l’accordo tra Pd e M5S su un unico candidato, Ferruccio Sansa, dice che ’la politica ci ha insegnato chele leggi dell’algebra non hanno sempre valore. Inoltre nel votoamministrativo le indicazioni dell’elettorato mettono sempre al primoposto la scelta del candidato al di là del suo colore politico. Se halavorato bene è probabile che riceva consensi anche da elettori dipartiti delle parti avverse. Un’altra possibilità è che il cittadino,non trovando corrispondenza nelle sue idee, si trovi di fronte albivio se votare ’turandosi il naso’ o astenersi’.