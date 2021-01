Renzi sogna la Boschi all'Economia. Le mosse del Quirinale

Prima di tutto il Quirinale. "L'incarico esplorativo serviva per fare il Conte Ter". E se il tentativo non riuscisse? " Se non riesce, Renzi ha chiuso con il suo potere di interdizione. E si penserà ad altro", questo il sentiment che circola negli ambienti del Colle. "Renzi è imprevedibile ma non fino al punto di autodistruggersi. Arriva un momento in cui o si chiude o salta tutto. E la posta in gioco è altissima…". Insomma, si resta in fiduciosa attesa. Ma la strada del Conte Ter è tutt'ora in salita. A maggior ragione adesso che Matteo Renzi ha un "sogno": Maria Elena Boschi al posto di Gualtieri all'Economia. In subordine Marattin, Panetta o Ruffini. Dal PD e dai 5Stelle però hanno già alzato le barricate: "L'economia ad un partito che vale il 2 per cento? Non se ne parla", il refrain. Ma il toscano tira dritto. "Se sarà Conte ter sarà solo alle mie condizioni" spiega ai fedelissimi. Per questo vuole vedere fino a che punto, pur di salvare il "professor Conte", PD 5stelle e Leu saranno disponibili a cedere fette di potere e poltrone. Perché oltre al dicastero dell''economia nel mirino di Matteo Renzi ci sono anche Domenico Arcuri, Alfonso Bonafede, Lucia Azzolina, Rocco Casalino e Roberto Speranza. Il toscano vorrebbe rivoluzionare il Conte ter. Ma gli alleati saranno disponibili a pagare un prezzo così alto pur di salvare "Giuseppi" o sarà meno costoso mollarlo al suo destino? Questa è la vera domanda. D'altra parte "morto un Papa" se ne fa sempre un'altro continuano a ribadire dalle parti di Italia Viva dove non si scompongono più tanto quando gli si riferisce che gli alleati non ne vogliono sapere di rinunciare alle loro potrone. E allora? Il borsino interno al partito segna 50% governo politico (Conte, Fico o Patuanelli) 50% governo istituzionale (Draghi o Cartabia). Insomma, di nomi in giro per fare il presidente del Consiglio ce ne sono fin troppi.