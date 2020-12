Renzi vede Conte: la preoccupazione del Quirinale

Appena seduti, Conte avrebbe subito esordito definendo "un'anomalia" la scissione dei renziani dal Pd e la nascita di Italia Viva poche settimane dopo la nascita del governo. La Bellanova, da par suo, sarebbe scattata: "Eh no, basta con questa storia che siamo noi l'anomalia. La vera anomalia è avere lo stesso premier in due governi di colore politico opposto". Poi Renzi ha lanciato un vero e proprio ultimatum al Premier: c'è bisogno di risposte concrete che diano il segno di un cambio di rotta nel merito e nel metodo, entro i primi giorni di gennaio. Insomma, dopo la guerra psicologica dei giorni scorsi con appuntamenti fissati e rinviati di continuo siamo al "gioco del cerino" con sommo sgomento del Quirinale (entrambi i "duellanti" sono stati tenuti molto riservatamente a "rapporto" nei giorni scorsi) sempre più preoccupato (e imbarazzato) per la piega che potrebbe prendere la verifica di governo.

Ps, sarà vero come sostengono i soliti bene informati che al termine dell'incontro tra "Giuseppi" Conte e Matteo "Biden" Renzi i sempre premurosi spin doctor di palazzo Chigi avrebbero voluto vergare un comunicato stampa congiunto con il leader di Italia Viva? E se si, perché non è stato fatto? Ah non saperlo...