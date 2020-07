Roberto Gualtieri parla chiaro: "Il governo non ha mai escluso il Mes"

"Il governo non ha mai escluso l'utilizzo del Mes". Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, intervistato dal Corriere della Sera, tira un brutto scherzo al suo premier Giuseppe Conte. Impegnato nella difficilissima trattativa sul Recovery Fund con i Paesi "frugali", per la verità il presidente del consiglio da settimane va dicendo che l'adesione dell'Italia al fondo salva-stati "non è all'ordine del giorno". Il motivo è semplice scrive Liberoquotidiano.it: ammettere che l'Italia ricorrerà a quei miliardi in prestito depotenzierebbe l'urgenza di chiudere subito per il Recovery Fund, più sostanzioso del Mes e a fondo perduto (anche se dilazionato negli anni). All'Europa, infatti, nell'ottica dei falchi del Nord guidati dall'Olanda, conviene certamente prestare soldi piuttosto che regalarli. Ecco perché le parole di Gualtieri complicano non poco la missione di Conte in queste ore cruciali.