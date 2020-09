Roberto Maroni candidato della Lega a sindaco di Milano?

"Può farcela". Per Roberto Maroni si parlq di una candidatura, clamorosa, a sindaco di Milano. L'ex primo cittadino Gabriele Albertini, intervistato dal Quotidiano nazionale, dice la sua sul leghista, ex governatore della Lombardia. "Credo sia presto per parlarne. In ogni caso, Milano per il centrodestra è assolutamente contendibile". "Penso che Maroni, parlando della candidatura a sindaco di Varese e intervenendo spesso in tv e sui giornali, abbia voglia di tornare a fare politica, dopo due anni sabbatici. Ha ritirato fuori l'istinto del politico professionista e professionale, perché lui ha governato".