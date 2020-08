Roma, clamoroso: Virginia Raggi si ricandida a sindaco!

"Ho parlato con la mia famiglia, ho parlato con i vertici del M5S: ho deciso di ricandidarmi a sindaco di Roma”. E’ quanto ha annunciato, in un colloquio con il Foglio, la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Non ci sto ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima. Sono convinta che dobbiamo andare avanti” ha aggiunto la sindaca. “Una scelta – dice ancora la Raggi al Foglio – contro i giochi di palazzo, ma dettata dal bene per la Capitale”.