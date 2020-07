Sabino Cassese in pista per il Quirinale? Ecco a chi piace

Palazzi & potere

Sabino Cassese Oltre ai soliti nomi già considerati papabili successori di Sergio Mattarella, ne spunta uno tutto nuovo, ma ugualmente di peso. Si tratta di Sabino Cassese, giudice emerito della Corte costituzionale, che di questi tempi ha fatto parlare parecchio dopo i duri attacchi a Giuseppe Conte sullo stato di emergenza e sulla violazione delle leggi da parte del governo. Secondo quanto riporta Il Tempo l'ex ministro per la Funzione pubblica del governo guidato da Carlo Azeglio Ciampi non ha ancora svelato i suoi obiettivi futuri, ma potrebbe essere tentato dal Quirinale, visto e considerato che "frequenta il Colle da sempre". Un nome, scrive il tempo, che piacerebbe moltissimo, a Matteo Salvini e Giorgia Meloni.