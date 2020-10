Scienziati contro il governo: misure drastiche o sarà un brutto Natale

Tre telefonate. Uno stesso messaggio. "Non basta il buonsenso dei cittadini. E non bastano misure così soft. I numeri dei contagiati salgono con troppa velocità e i reparti di terapia intensiva cominciano a soffrire". Il comitato tecnico scientifico mette il presidente del Consiglio nel mirino. Senza inutili diplomazie. Senza clamore ma con decisione. "Siamo a un bivio. O si cambia decisamente strategia o a Natale pagheremo un prezzo drammaticamente alto". Conte capisce il messaggio (assolutamente riservatissimo) degli scienziati. Ma tiene duro. Respinge gli affondi del ministro della salute con parole nettissime: "Non voglio nemmeno sentire parlare di lookdown. Corregeremo le criticità", replica il premier confidandosi solo con i tre collaboratori più ascoltati. Conte (che in giornata ha sentito il Colle e i vertici di Pd e M5S) non chiude ma il comitato tecnico scientifico non molla. Chiede una "svolta immediata" sui trasporti pubblici. Sui bar. Sulla movida. Spiega al premier che non si può passare la patata bollente ai sindaci. "Servono decisioni drastiche e servono da Palazzo Chigi. Dobbiamo abbassare la curva dei contagi" ripetono gli scienziati. E tutto fa pensare a un clima sempre più teso.