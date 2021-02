Si ribalta la linea sui migranti. Ecco cosa accadrà con Draghi

Se nel momento dell'insediamento sul fronte immigrazione è stato il Pd a gioire, per via della riconferma del ministro Lamorgese, dopo il discorso in Senato del presidente del consiglio Mario Draghi la bilancia pende più verso il centrodestra.

E forse è stato proprio questo, scrive il Giornale.it (https://www.ilgiornale.it/news/politica/lega-soddisfatta-e-pd-tranquillizzato-lamorgese-sintesi-1924749.html) quel punto di equilibrio sulla politica migratoria ricercato in sede di contrattazioni per la nascita del nuovo esecutivo. L'inquilino di Palazzo Chigi in aula ha parlato di politiche di rimpatrio, gestione a livello europeo dell'accoglienza ed accordi con i Paesi di partenza.Si tratta di punti molto cari tanto a Forza Italia, quanto alla Lega specialmente dopo la svolta della scorsa settimana annunciata da Matteo Salvini, il quale si è detto favorevole a lavorare per una nuova legislazione europea.