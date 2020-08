Silvio Berlusconi al Quirinale? Ecco come potrebbe farcela

L’elezione del successore di Sergio Mattarella avverrà non prima di gennaio 2022, ma intanto la partita è già iniziata. Al punto che a Gianfranco Rotondi, pallottoliere in mano, è venuta un'idea: far salire Silvio Berlusconi al Quirinale. “Per eleggerlo presidente della Repubblica -scrive il Giornale- nella peggiore delle ipotesi mancano 67 voti. Bisogna lavorarci: bisogna subito creare un cuscinetto di 30 e poi aggiungere 37 voti all’ultimo scrutinio. In fondo ora piace a tutti”.