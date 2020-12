Silvio Berlusconi: "La leadership non è più di Matteo Salvini"

Silvio Berlusconi riconquista il centrodestra, Con il voto sullo scostamento il leader di Forza Italia è riuscito a convincere gli alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni a sostenere il governo, così come ha mediato con il centro-sinistra. "Un'idea vincente", scrive Italia Oggi che parla di un ritorno del Cavaliere in pompa magna. Non è un caso che anche i sondaggi del suo partito siano in crescita, ora intorno al 7,5 per cento.