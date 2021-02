Sondaggi, cresce la fiducia in Mario Draghi e nel nuovo governo

Sembrava impossibile dimenticare Giuseppe Conte, secondo molti commentatori, e invece la sensibilità politica degli italiani conferma la sua incredibile volatilità. Secondo l’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto Tecnè per l’agenzia Dire, infatti, cresce ancora la fiducia degli italiani nel governo Draghi e – soprattutto – nello stesso presidente del Consiglio. Per quanto riguarda il nuovo esecutivo il tasso di fiducia è al 59 per cento, in crescita dello 0,6 per cento rispetto alla settimana precedente.