SONDAGGI: GOVERNATORI, ZAIA AL PRIMO POSTO MENTRE GIORGIA MELONI...

Da un sondaggio effettuato da Demos & Pi per 'La Repubblica', sull'indice di gradimento dei leader, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini è al settimo posto, salendo dalla percentuale del 35% di agosto, di chi gli darebbe un voto uguale o superiore a 6 , in una scala da 1 a 10, al 39% di ottobre. La rilevazione è stata condotta nei giorni del 27 e 28 ottobre da Demetra. Al primo posto della classifica Luca Zaia, governatore del Veneto (che passa dal 54 al 58%); il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte (che invece scende dal 60% al 58%) e, in terza posizione, Mario Draghi che sale dal 53 al 54%. Seguono il ministro alla Salute, Roberto Speranza (che passa dal 42 al 40%), la leader di FdI, Giorgia Meloni (che scende dal 44 al 42%), Paolo Gentiloni (scende dal 41 al 40%) e Bonaccini.