Sondaggio di Alessandra Ghisleri: centrodestra in forte vantaggio

Secondo le ultime rilevazioni di Euromedia Research la Lega mantiene il primo posto e, rispetto a i primi di agosto, guadagna tre decimi di punto, portandosi dal 24,9 delle preferenze al 25,2 per cento. Sotto, a cinque punti di distanza, il Partito democratico che vede i dem al 20,4 rimanendo stabile rispetto al mese precedente. Cattive notizie, invece, per il Movimento 5 Stelle che - secondo le cifre diffuse da La Stampa - perde sette decimi di punto in quattro settimane, passando dal 16 al 15,3 dei favori. Fratelli d'Italia viene registrato in calo dello 0,6, attestandosi al 14,3 per cento. Sale invece dello 0,4 Forza Italia di Silvio Berlusconi al 7,2 per cento. Considerando anche lo 0,8 di Cambiamo! di Giovanni Toti, la coalizione del centrodestra tocca il 47,5 per cento delle intenzioni di voto. Cresce anche la forza politica di Carlo Calenda. Azione tocca il 4,2 per cento, surclassando Matteo Renzi e la sua Italia Viva che passano dal 2,9 al 3,3 per cento.