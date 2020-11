Stati Uniti e Francia grande sfida per il Quirinale. Italia terra di conquista

È il giornale francese Le Monde a scrivere l'epitaffio politico di Matteo Salvini: la sconfitta di Donald Trump "è un duro colpo" per Matteo Salvini, dopo "diversi mesi difficili". La vittoria di Trump avrebbe potuto rappresentare "una ciambella di salvataggio" per il leader della Lega. Invece "la sua sconfitta ha come effetto di indebolire ulteriormente la sua posizione". "In Italia, Salvini perde il suo modello con la sconfitta di Trump", titola l'autorevole quotidiano francese, sopra una foto del leader leghista con una mascherina pro Trump. Secondo il giornale, dopo una serie di rovesci politici, Salvini appare "in panne" sulla strategia "di fronte alla nuova realtà della pandemia e ha difficoltà frenare l'erosione del suo capitale elettorale". Non solo incontra difficoltà in seno alla Lega e viene contestato da Giorgia Meloni, ma "peggio ancora, durante l'estate, cercando di riprendere l'inziativa, ha strizzato l'occhio ai militanti anti mask. Ora ha difficoltà a farlo dimenticare mentre il covid-19 tocca duramente la penisola", spiega il quotidiano. Ma in Francia, rivela Italia Oggi in un informatissimo retroscena, si guarda con particolare attenzione anche a cosa accade in casa PD. Soprattutto dalle parti dell'Eliseo dove hanno trovato particolare apprezzamento le ultime dichiarazioni dell'italianissimo presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Parole che rafforzano la posizione della Francia a scapito proprio della storica rivale Germania. Le sue ultime dichiarazioni contro il Mes e sull'abolizione del debito causato dal covid sono state miele per le orecchie del Presidente francese. Perché cambiare il Mes significherebbe toglierlo da sotto la "sovranità" tedesca mentre azzerare i debiti pandemici favorirebbe la Bce attualmente a trazione francese. Tematiche fondamentali allorché Francia e Germania si stanno giocando la supremazia continentale proprio in Italia (sempre più terra di conquista) e il loro via libera al grande piano di aiuti in favore del belpaese sembra essere subordinato al non essere ostacolati nelle acquisizioni dei "gioielli di famiglia" tricolori, come già ampiamente evidenziato su queste pagine. Fa gola in particolare il risparmio delle famiglie italiane, tra i più ricchi al mondo. La grande sfida tra le big d'Europa, dunque, è appena cominciata. Inutile aggiungere che la rivalità tra Francia e Germania così come quella tra Francia e Stati Uniti avrà forti ripercussioni anche sulla sfida per il Quirinale: gli Stati Uniti hanno bisogno del Colle per contrastare le mire cinesi e russe in Europa (oltre che in Italia) mentre la Francia vorrà mettere il proprio cappello sul Quirinale per provare ad ottenere la supremazia europea a scapito della Germania.