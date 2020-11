Vaccino Covid, Dagospia e le testimonianze: "Come una sbornia pesante"

«L’effetto del vaccino? Quelli di una sbornia pesante». Alcuni volontari che hanno partecipato alla sperimentazione del vaccino Pfizer hanno raccontato quali effetti collaterali ha avuto il vaccino sul loro fisico. Lo scrive Dagospia in un interessantissmo articolo.

Carrie, una pubblicista 45enne del Missouri, ha detto di aver fatto la prima puntura a settembre e il secondo richiamo il mese scorso. Ha detto di aver avuto mal di testa, febbre e dolori in tutto il corpo, paragonabili a quelli dell’influenza. La seconda volta è andata anche peggio, ma tutto si è risolto in pochi giorni e adesso si sente orgogliosa di aver preso parte alla sperimentazione.

Un altro volontario, il 44enne Glenn Geshields, ha detto che il vaccino di Pfizer lo ha fatto sentire come se si fosse preso una brutta sbornia, ma i sintomi sono passati in breve tempo: «Sono molto eccitato per le buone notizie arrivate lunedì».

Più di 43.500 persone in sei paesi, continua il sito di Roberto D'Agostino, hanno preso parte alle sperimentazioni in tre fasi del colosso farmaceutico alla ricerca di un efficace vaccino contro il Covid-19. La notizia dell’efficacia del vaccino al 90% fa sperare che si possa tornare a una normalità nel medio termine.