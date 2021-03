Zingaretti difende la d'Urso dal Pd: "Io sono qui, altri nei salotti"

Nicola Zingaretti in settimana ha rassegnato le dimissioni come segretario del Partito democratico. Da quel momento ha ridotto al minimo le sue apparizioni pubbliche, se non in vesti istituzionali in qualità di governatore della Regione Lazio scrive ilGiornale.it (https://www.ilgiornale.it/news/politica/nicola-zingaretti-non-scompaio-ci-sar-sempre-live-alcuni-1929439.html).

Oggi, però, ha scelto di parlare e l'ha fatto a Live - Non è la d'Urso, il programma che poche settimane fa ha difeso con un tweet empatico che gli è costato molte polemiche. "Hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n'è bisogno!", scriveva Nicola Zingaretti pubblicamente a Barbara d'Urso nel suo post social, facendo innervosire la base radical chic che mai si sarebbe aspettata un endorsement alla conduttrice di successo più pop della tv italiana.