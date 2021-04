Palestre aperte al 1° giugno? Nuova violenta mazzata. Speranza indifendibile

"L'annuncio dell'apertura delle palestre il 1º Giugno è l'ultima violenta mazzata ad uno dei settori più colpiti in assoluto: chiuse ininterrottamente da ottobre dopo aver speso soldi per adeguarsi ai protocolli anticontagio, umiliate con ristori e sostegni ridicoli, ora le fanno riaprire quando ormai la stagione è finita", scrive Giorgia Meloni su Fb. "Oltre agli incalcolabili danni, pure la beffa".

"Non riconoscere l'importanza dello sport per la salute e per il benessere delle persone è grave e inammissibile, massacrare senza alcuna base scientifica le palestre e le associazioni sportive è ignobile. Anche per questo abbiamo chiesto la sfiducia dell'indifendibile Speranza".