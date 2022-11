Papa Francesco: "I migranti vanno salvati, ma l'Ue non lasci sola l'Italia"

Papa Francesco e le felicitazioni a Meloni: "Una donna premier? È una sfida. Auguro tutto il meglio al nuovo governo"

“Una donna premier al nuovo governo è una sfida: io sono qui, le auguro il meglio”: è questo l'endorsement di Papa Francesco al nuovo governo Meloni, annunciato durante il volo di ritorno dal Bahrein, dove è stato in visita fino a ieri. “Io sempre auguro il meglio a un governo, perché il governo è per tutti e gli auguro il meglio perché possa portare l'Italia avanti", ha sottolineato ancora il Papa nel colloquio con la stampa.

Migranti, il monito del Papa: "In mare la vita va salvata ma il governo non può far nulla senza un accordo con Bruxelles"

Ma non solo Meloni. Bergoglio ha poi risposto alle domande sulla gestione dei migranti, ribadendno che "in mare la vita va salvata", perché il Mediterraneo è diventato "il cimitero più grande del mondo", ma "l'Italia, questo governo, non può fare nulla senza l'accordo con l'Europa, la responsabilità è europea". Dopodichè ha esortato le forze politiche, "tutti gli altri che sono contrari al partito vincitore" di collaborare "con la criticità, con l'aiuto", per far sì che il governo sia "di collaborazione, non un governo dove ti muovono il viso, ti fanno cadere se non ti piace una cosa o l'altra, io chiamo alla responsabilità", perché non è "giusto che dall'inizio del secolo fino a ora l'Italia abbia avuto 20 governi? Finiamola con questi scherzi... ", ha aggiunto.

La risposta di Meloni: "Grazie al Papa per l'invito alla concordia, bisogna unire gli sforzi"

Non si è fatta attendere la risposta della premier Meloni alle parole di Papa Francesco. "Ascoltiamo sempre con grande attenzione le parole del Santo Padre che sono un perenne monito alla saggezza e alla carità. E lo vogliamo ringraziare sentitamente per il suo incoraggiamento e soprattutto per il suo invito alla concordia nazionale e internazionale. Le grandi sfide che abbiamo davanti non si possono vincere se non unendo gli sforzi di tutti gli uomini e le donne di buona volontà", si legge in una nota.

Non è la prima volta che Bergoglio si rivolge alla neo premier. Lo stesso Pontefice, nelle stesse ore in cui l'esecutivo si insediava a palazzo Chigi, aveva dedicato un passaggio dell'Angelus proprio all'avvio del governo "Oggi, all'inizio di un nuovo governo, preghiamo per l'unita e la pace dell'Italia", aveva detto il Papa. Meloni aveva risposto a stretto giro sui social, "ringrazio Sua Santità Papa Francesco per il pensiero che ha voluto rivolgere all'Italia in questa giornata così importante per il governo che ho l'onore di presiedere".

La stessa Meloni nel suo discorso di insediamento alle Camere aveva rivolto un "affettuoso saluto" a Bergoglio e aveva citato le parole del Papa sulla povertà: "La povertà non si combatte con l'assistenzialismo, la porta della dignità di un uomo è il lavoro". È una verità profonda, che soltanto chi la povertà l'ha conosciuta da vicino può apprezzare appieno", aveva aggiunto la presidente del Consiglio. I contatti tra Meloni e Bergoglio per adesso sono solo a distanza, nell'attesa che la neo premier chieda udienza privata al Pontefice.