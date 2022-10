FdI, cravatta e foulard per parlamentari. Obbligo di presenza in Aula

La presidente di Fdi ha chiesto a La Russa e Rampelli che erano in prima fila con lo stato maggiore di intervenire



Una cravatta blu per gli uomini e un foulard alle donne come regalo, con lo stemma di Fratelli d'Italia, da indossare alla prima seduta dell'Aula. Sobrieta' nei comportamenti, presenza obbligatoria in Parlamento e soprattutto responsabilita'. Sono alcune delle indicazioni arrivate ai deputati e ai senatori di Fdi da parte dei vertici. No a richieste particolari, si fa quel che serve al Paese, il 'refrain' nella sala dei gruppi parlamentari di Montecitorio. Il presidente di Fdi Giorgia Meloni ha sottolineato, riferiscono i presenti all'incontro, l'orgoglio per il percorso intrapreso dal partito e dai suoi dirigenti.

All'assemblea dei parlamentari hanno parlato prima Meloni e poi i due capogruppo Ciriani e Lollobrigida. La presidente di Fdi ha chiesto a La Russa e Rampelli che erano in prima fila con lo stato maggiore di intervenire. Poi ha visto che era arrivato Crosetto, l'unico non parlamentare, che si era seduto nell'ultima sedia dell'ultima fila, in fondo alla sala, e l'ha chiamato a salutare "democraticamente" i presenti per sottolineare il suo ruolo di 'padre nobile' (e' tra i fondatori di Fratelli d'Italia insieme a Meloni e La Russa) nel partito.





La Russa - riferisce chi ha partecipato all'incontro - nel suo intervento ha rimarcato quando Pinuccio Tatarella ricordava a tutti di non pensare a tornare subito sul territorio per farsi sentire chiamare onorevole. Proprio per far capire ai nuovi arrivati che occorre essere sempre presente in Aula. A parlare nell'assemblea pure Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi, che ha rimarcato la necessita' di essere umili e responsabili. Ci attendono sfide difficili, gli italiani si aspettano molto da noi, ha sottolineato infine il presidente di Fdi ribadendo la necessita' che ci sia un governo autorevole. "Si valutano i profili migliori per fare il migliore governo possibile", ha confermato poi Rampelli ai giornalisti.

Primo giorno alla Camera: sneakers, tailleur colorati e "grande emozione"

Per l’arrivo alla “Sala del Mappamondo” oggi, 10 ottobre, primo giorno utile di registrazioni a Montecitorio per gli eletti alla XIX Legislatura, nulla è stato lasciato al caso. Attorno alle 15, infatti, sono stati soprattutto i deputati di Fdi ad essere riconoscibili per il look, e per il dono ricevuto in mattinata dalla premier in pectore Giorgia Meloni: la cravatta con un piccolo logo tricolore per gli uomini e un foulard per le donne. Tra di loro la deputata Ylenja Lucaselli, classe 1976, fatta accomodare per prima alle 14.50.

La parola che ha accomunato deputati al secondo, terzo o “enne” giri di boa e neo eletti è stata la stessa: “grande emozione”, perché quest'anno la Legislatura si apre con molte incognite, figlie innanzitutto del taglio dei parlamentari, con ripercussioni inevitabili sui lavori dell'Aula e delle Commissioni.

Del resto tutti – soprattutto chi è all'esordio in Parlamento – sono arrivati a Montecitorio vestiti di tutto punto: completi eleganti per gli onorevoli, tailleur molto colorati, dal blu al fucsia al verde bosco, per le donne. Unico elemento di “rottura”, le sneakers ai piedi, calzate indifferentemente da deputati e deputate, in linea con i tempi che corrono.