Parma, bufera FdI per la locandina choc: "Messa in scena dell'omicidio Meloni"

Parma, spunta in un centro sociale una locandina-invito a una festa: "Messa in scena dell'omicidio Meloni". Bufera da parte di FdI

Nel mirino degli anarchici, dopo le minacce a Nordio, Donzelli e Delmastro è finita Giorgia Meloni, come ha denunciato Gaetana Russo, deputato di Fratelli d’Italia: "Vergognosa la locandina diramata a Parma, a firma Art Lab Occupato, in cui il collettivo studentesco incitava per ieri sera ad una festa di carnevale nello spazio sociale occupato di Borgo tanzi 26, a partecipare alla messa in scena dell’omicidio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella locandina si invita la celebre Signora in giallo, Angela Lansbury, ritratta anch'ella in locandina, a indagare sul delitto Meloni. 'Qualcuno ha ucciso il presidente del consiglio', si legge con un pupazzo dei Muppet’s che però precisa: 'Ma non c’è stato nessun delitto Meloni'. E a quel punto 'Ah peccato', replica la Lansbury sulla locandina".

L'onorevole Russo di FdI prosegue: "La sinistra italiana, che soprattutto in Emilia Romagna, per il tramite della neo candidata alla segreteria di partito Elly Schlein o del Presidente della regione Stefano Bonaccini non risparmiano lezioni di democrazia, prenda immediatamente le distanze da questo ennesimo gesto di violenza a danno di Meloni, condannando con fermezza quanto sta accadendo. Non è la prima volta che il collettivo studentesco in Emilia Romagna, si ricordi il pupazzo a penzoloni a Bologna che ritraeva Meloni, all’indomani dell’insediamento del governo, a testa in giù, fomenta questo clima d’odio, e ci aspettiamo che la sinistra prenda una volta per tutte una posizione, chiara e decisa, contro tale brutalità".