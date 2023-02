Peculato: confermata la condanna a Montaruli, sottosegretaria di FdI

Condannata la sottosegretaria all'Università Montaruli

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per la sottosegretaria all’Università Augusta Montaruli (FdI) per l’uso improprio dei fondi dei gruppi consiliari del Piemonte negli anni dal 2010 al 2014, applicando uno sconto di pena, un anno e sei mesi. Confermate anche le condanne per l’ex presidente della Regione, il leghista Roberto Cota (un anno e sette mesi), e per l’ex deputato ed ex sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, sempre della Lega, (un anno e 5 mesi).

Come spiega il Manifesto, "Montaruli era finita nella bufera giudiziaria dopo che la procura di Torino aveva contestato dei rimborsi gonfiati. Le spese riguardavano cene, abiti di lusso, gioielli, borse, ma anche dei corsi sull’uso dei social network e dei libri. Gli inquirenti avevano contestato alla Montaruli spese improprie per un totale di 41.552 euro, nel periodo dal 2010 al 2012".

"La sottosegretaria Montaruli, condannata in via definitiva per peculato, deve subito lasciare il suo incarico ministeriale". A chiederlo su twitter è il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd, commentando la conferma della Cassazione alla condanna per la sottosegretaria di FdI.