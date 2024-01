Pd a Gubbio, sul bus tutti a cantare "Perdere l'amore" (e anche le elezioni)

Pd, il conclave a Gubbio e il rischio autogol alle urne. Schlein fa l'atteso annuncio

Il ritiro politico del Pd a Gubbio è diventato ormai quasi una barzelletta. La location scelta dallo staff della Schlein è finita subito nel mirino, un hotel a 5 stelle con spa e ogni comfort per ospitare il partito che si batte per il "salario minimo" e i diritti dei meno abbienti è sembrato un controsenso. Ma comunque - si legge su Il Fatto Quotidiano - questo "conclave" è ufficialmente iniziato. "La canzone che abbiamo cantato arrivando? Perdere l'amore di Massimo Ranieri, svela Gianni Cuperlo. L’amore è la Schlein? O è il partito? Messa così, magari è una profezia. In una navetta mezza vuota, partita da Montecitorio poco prima delle 14, la colonna sonora va da Bennato a Vasco, passando per Jannacci. Le facce, però, non sono delle più allegre, visto il polverone mediatico-politico sollevato per questa iniziativa. La stessa Schlein arriva solo stamattina, sta 25 minuti, fa le conclusioni (di un dibattito che non ha seguito) e poi si dirige altrove, a Cantiano, nelle Marche.

Ieri, però, il Nazareno ci teneva a far uscire la notizia che sono stati avviati i contatti per il duello tv con Giorgia Meloni, mentre il Pd faceva sapere che appoggerà la candidatura del lussemburghese Nicolas Schmit del Pse. Due indizi verso la corsa di Schlein a Bruxelles. Con buona pace - prosegue Il Fatto - dell'appello di 26 donne dem (tra cui le senatrici Malpezzi e Valenti) per dissuaderla. Due segnali per distogliere l’attenzione da Gubbio. La location scelta è nota per la Spa, le docce emozionali, la piscina d’acqua. C’è pure la "Raxul, la cabina che si ispira alle antiche terme romane". Ma la Spa è tutta occupata. E comunque ai dem preclusa. Nel luogo del benessere, si va per negazioni. Dal gruppo Pd ci tengono a chiarire che più di pernottamento e cena non è stato pagato. A gennaio una stanza costa circa 130 euro: facendo un conto su 80, calcolando i costi per il cibo e lo sconto, a spanne l’iniziativa costa tra i 10 e i 15 mila euro. Ma perché venire qui? In memoria dei conclavi di D’Alema a Pontignano e di Prodi a Gargonza e Caserta? La capogruppo Braga: "Per discutere lontano dalla contingenza parlamentare. Per fare squadra".