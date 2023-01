Pd, direzione rinviata alle 19. Letta smentisce la candidatura alle europee

Primarie Pd, Ricci: "Basta con la discussione sulle regole, non se ne può più"

“Il dibattito sulle regole è tutto ciò che non dobbiamo fare se vogliamo che gli elettori si avvicinino a noi, è un dibattito assurdo che non interesse nessuno e che ha stancato anche i militanti più affezionati. Il rinvio della direzione è sbagliato, è un brutto segnale speriamo che alle 19.00 si chiuda davvero perché non se ne può più”, commenta Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e sostenitore di Stefano Bonaccini.

Primarie Pd, Letta: "Facciamo bene il congresso, è un tema democratico"

"La difesa della democrazia è uno dei temi di questi giorni, di questi mesi e di questi anni. Da Capitol Hill a Brasilia sembra che nulla sia cambiato, anzi che la situazione sia peggiorata. Il tema del rafforzamento della democrazia ci riguarda nella nostra vita di tutti i giorni". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, durante la commemorazione per l'anniversario della scomparsa di David Sassoli.

"Oggi il Pd sta facendo un percorso congressuale - ha aggiunto Letta - dobbiamo far si che questo congresso funzioni e funzioni bene, con una grande partecipazione di popolo e dobbiamo far capire che la democrazia vive dentro al partito. Chi non vive la democrazia al suo interno non la può raccontare agli altri", anche se "dall'esterno si critica e si prende in giro un partito che decide" come scegliere la sua classe dirigente. "Facciamolo bene questo congresso anche partendo dalla lezione di David Sassoli", ha aggiunto.

"Ho letto stamani di una mia candidatura alle elezioni europee, che non esiste e non esisterà. Io ho detto che la mia ultima candidatura è stata il 25 di settembre e intendo mantenere questo punto e quindi smentire questa notizia". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in un passaggio del suo intervento .