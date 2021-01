"Pd e M5S vogliono 'fregare' Conte. E' servito, ora si può buttare via"

Pd e M5S sono sinceri quando indicano solo Conte come premier o in realtà puntano a 'fregare' il presidente del Consiglio dimissionario?

"Se le cose andassero secondo la logica, direi che la risposta corretta è la seconda. Una maggioranza senza Conte sarebbe sicuramente più tranquilla, quindi propenderei per l'ipotesi che Pd e M5S lo vogliano fregare".

Ma formalmente indicano solo Conte come nome per il nuovo governo...

"Non credo che Mattarella sia particolarmente affezionato a Conte, Renzi non lo vuole e Zingaretti non lo voleva, ma ha fatto buon viso a cattivo gioco. L'unico sacrificio sarebbe per il Movimento 5 Stelle. Una figura di capitano di ventura si può anche buttare via nella logica del cinismo politico".

Ma i 5 Stelle...

"Anche se non sono più il primo partito nel Paese lo sono in Parlamento e quindi spetta a loro indicare il nome del presidente del Consiglio. Non avevano nessuno tra gli eletti e quindi indicarono Conte, che è passato dalla Lega al Pd. E' stata la loro arma segreta, ma ne possono benissimo trovare un'altra. In Italia non mancano certo i capitani di ventura".

Di Maio premier no?

"Credo che sia una genialata di Renzi che però non ha il consenso necessario e pieno nel M5S, altrimenti sarebbe ancora il loro capo politico. Il Pd non può accettare una figurina sbiadita e un ripiego".

Se Renzi dice "voto Di Maio se lo propongono"?

"Perverso".

Ma questi famosi costruttori ci sono o no? Udc e Cambiamo! restano nel Centrodestra, ad esempio...

"Non ci sono. Pensando alle prossime elezioni ai parlamentari non coviene andare a sinistra, piuttosto è più intelligente buttarsi a destra, visto che sarà la parte politica che vincerà quando si andrà al voto. A naso ai parlamentari conviene spostarsi nello schieramento che sarà vincente e non in quello perdente".

Salvini e Meloni insistono con le elezioni, resteranno delusi?

"Hanno ogni vantaggio dal voto, per forza che chiedono le urne. Ma gli altri, che sono di più, hanno solo svantaggi. Escludo le elezioni".

E Berlusconi?

"Se indicano Cartabia o Cottarelli vota sì, sicuramente. Draghi è troppo furbo per bruciarsi adesso e aspetta il suo turno per la presidenza della Repubblica, visto che può andare al Quirinale con un consenso molto vasto".

Berlusconi al Quirinale è solo una genialata di Salvini per tenere unito il Centrodestra o ci crede?

"E' impossibile considerando la sua situazione non politica ma giudiziaria. E' una persona che ha dei grandi meriti, soprattutto per chi ritiene ingiusta l'azione della magistratura. Finché la Corte Ue non sconfesserà la magistratura italiana Berlusconi capo dello Stato è un'ipotesi non realistica".

Alla fine Italia Viva tornerà nella maggioranza?

"E' molto probabile, sicuramente è la cosa più logica".

Così, se salta Conte, vince Renzi...

"No, non vince. Stravince".