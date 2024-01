Pd, il convegno pro Palestina. Invitati anche i filo-Hamas, poi il dietrofront

Pd, un caso l'evento per discutere sulla crisi palestinese. Schlein costretta al cambio di sede

Scoppia la bufera per l'iniziativa di un circolo del Pd. L'evento pro Palestina coinvolge ben presto anche esponenti dichiaratamente filo-Hamas e fa infuriare la comunità ebraica, così i dem alla fine sono costretti al clamoroso dietrofront, non si terrà più in una sede del Pd. Il prossimo 15 febbraio ci sarà un dibattito dei ragazzi dem dal titolo “Colonialismo & Apartheid in Palestina. Una lunga storia di occupazione illegale e Resistenza”. In un primo momento si sarebbe dovuto svolgere al Circolo Pd Aniasi a Milano, ma dopo una giornata di polemiche è stato spostato in una sede ancora da stabilire, ma non di partito. Tra gli ospiti ci sono, al momento, Francesca Albanese, Ibrahim Youssef , Moni Ovadia, Daniele Garofalo.

Ma era prevista anche Alae Al Said, autrice del romanzo "Sabun", che il 7 ottobre 2023 – giorno dell’attentato terroristico di Hamas – ha pubblicato su Instagram un post molto chiaro sul suo pensiero. Ma dopo le polemiche scoppiate non prenderà più parte al convegno. "Una mattina d’autunno - scriveva Alae Al Said e lo riporta L'inkiesta - ti svegli e scopri che la Storia si è alzata prima di te, si è messa in giacca e cravatta, ha impugnato una penna e ha deciso: "Oggi scrivo il capitolo più bello di tutti: quello della rinascita palestinese, di Gaza che rompe le mura della prigione, dell’oppresso che si ribella e dell’oppressore che scopre cos’è la paura". Dopo la bufera politica scoppiata per la lista degli invitati all'evento, il Pd ha deciso di ripensarci, il convegno si terrà regolarmente ma in una sede non di partito.