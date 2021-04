Pd, Letta: "Obiettivo nuovo centrosinisra che dialoga con M5S"

PD: LETTA, 'OBIETTIVO E' NUOVO CENTROSINISTRA CHE DIALOGA CON M5S'

Sulla questione delle alleanze "l'obiettivo finale è quello di arrivare alle politiche con un nuovo centrosinistra guidato da noi, attorno a noi che dialoga con M5S". Lo dice il segretario del Pd, Enrico LETTA, all'assemblea nazionale dem. "E devo dire che sono contento del lavoro di questo mese in cui ho incontrato soggetti politici e sociali interessati a lavorare con noi".

COVID: LETTA, 'SOSTEGNO A SPERANZA, SUO GRANDE LAVORO E' DI TUTTI NOI'

"Forte sostegno al ministro Speranza a cui va non solo il nostro sostegno: il suo grande lavoro è il lavoro di tutti noi".

PD: LETTA, 'SEMESTRE AGORA' DEDICATO A CHI CI GUARDA DA FUORI, NO PER PROBLEMI INTERNI'

"Abbiamo 70 giorni da oggi al 1 luglio e coinvolgeremo tutte le istanze del partito - direzione, direzioni regionali, ancora i circoli- per discutere delle Agorà" che dureranno sei mesi che saranno caratterizzate per coinvolgere iscritti e non. "Deve essere un processo interno ed esterno". Lo dice il segretario del Pd, Enrico LETTA, all'assemblea nazionale. "Faccio un appello a tutti quelli che ci guardano da fuori o sulla porta e a tutti quelli che hanno un impegno culturale e civico: questo semestre è per voi. Non è per guardarci l'ombelico o per risolvere i nostri problemi interni, quelli li risolveremo solo se guarderemo fuori".

EGITTO: LETTA, 'CHIEDIAMO A GOVERNO DI DARE SEGUITO A RICHIESTA CITTADINANZA ZAKI'

"Sono soddisfatto del gesto importante del Parlamento con il voto all'unanimità sulla cittadinanza per Patrick Zaki e noi chiediamo al governo di dare seguito a quella decisione del Parlamento".

COVID: LETTA, 'RECUPERARE VACCINI, SENZA NON RECUPERIAMO I TEMPI'

C'è la "necessita di andare a recuperare vaccini, se non ci sono è impossibile recuperare i tempi e essere al livello degli altri. Le Regioni giocano un ruolo fondamentale".

COVID: LETTA, 'RIAPRIRE IN SICUREZZA CON ATTENZIONE A ATTIVITA' ECONOMICHE, SCUOLA, CULTURA'

"Riaperture in sicurezza con grande attenzione da dare alle attività economiche, scuola e della mondo cultura".

PD: LETTA, 'VADEMECUM DIMOSTRA CHE PARTECIPAZIONE E' POSSIBILE'

"Il metodo della partecipazione è possibile, questa è stata una prova vincente. Il rapporto centro-base non deve essere di controllo ma di ascolto e protagonismo". Lo ha detto Enrico LETTA illustrando i risultati del vademecum per i Circoli all'Assemblea del Pd.

PD: LETTA, 'IL PARTITO ESISTE, E' VIVO ED E' MOLTO VIVACE

"Il partito esiste, è vivo ed è molto vivace. Questo emerge dal vademecum, un grande stimolo a lavorare insieme". Lo ha detto Enrico LETTA all'Assemblea del Pd.

PD: LETTA, 'TEMA VOTO AI 16/ENNI MOLTO DIVISIVO'

"Il voto ai 16enni è molto divisivo, io sono fortemente convinto, ma vuol dire che bisogna fare un grosso lavoro per venire incontro alle criticità segnalate". Lo ha detto Enrico LETTA illustrando i risultati del vademecum per Circoli all'Assemblea del Pd.

PD: LETTA, 'NON SARO' UN SEGRETARIO DA SLIDE'

"Non sarò un segretario da slide, ma in questo momento sono molto importanti, c'è tutta la documentazione uscita" dai vademecum per i Circoli. Lo ha detto Enrico LETTA all'Assemblea del Pd.

PD: LETTA, 'PARTITA NUOVA AVVENTURA IN LINEA CON PERCORSO ZINGARETTI'

"E' partita una nuova avventura, in linea con il percorso di Nicola Zingaretti, al quale rivolgo anche oggi un saluto affettuoso".