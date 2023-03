Pd-M5S-Terzo Polo, dall'Ucraina al Superbonus: opposizione distante su tutto

I partiti di minoranza non appoggiano il governo Meloni ma non si sostengono nemmeno tra loro

In Italia i partiti di opposizione, oltre a non sostenere il governo Meloni, non si appoggiano l'un l'altro. Dall'Ucraina al Mes, passando per il Superbonus e il salario minimo, terminando con le posizioni sulla maternità surrogata. Le quattro forze di opposizione rimangono distanti, anche su quei temi che potrebbero vederle unite. Ad esempio, sul salario minimo, sembrano essere d'accordo Pd, M5s e Verdi-Sinistra, mentre il Terzo Polo è più defilato.

In Parlamento, ogni partito presenta un testo diverso su qualunque tema, senza trovare una strada comune

Ognuno dei partiti della minoranza in Parlamento ha presentato una sua proposta e Franco Mari, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Lavoro a Montecitorio, ha detto: "Si apre il confronto sul salario minimo in commissione Lavoro dove sono state incardinate le proposte di legge presentate in materia. Ovviamente nessun testo di esponenti della maggioranza. Credo sia importante un coordinamento delle opposizioni per dare forza e visibilità a questa battaglia". E anche oggi, in aula alla Camera, sono state presentate quattro risoluzioni sul consiglio Ue del 23 e 24 marzo, una per ogni partito dell'opposizione.