Pd-M5S, tutto finito: l'annuncio ufficiale di Enrico Letta

La risposta alle sollecitazioni di Affari: "Conte ha fatto cadere Draghi, è un fatto conclusivo"

"Lo schema delle alleanze è quello definito, è Calenda che ha deciso di andarsene e secondo me se ne andrà da solo. Dopodiché sui 5Stelle è stato Conte a far cadere il governo Draghi, si è assunto un'enorme responsabilità, e per noi questo è un fatto conclusivo", così Enrico Letta chiude (di nuovo) la porta al Movimento.

Nel corso di un'intervista al Tg1, il segretario del Pd ha fatto il punto politico, dopo la rottura dell'accordo elettorale deciso dal leader di Azione Calenda. "C'è stato un patto e una parte ha deciso di non onorare la parola data. E' abbastanza grave. Facendo quello che ha fatto Calenda ha scelto di aiutare le destre".