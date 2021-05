Pd: "Salvini sabota le riforme. E mette a rischio i soldi europei"

"Noi come Partito Democratico cerchiamo di affrontare i problemi degli italiani con il governo Draghi su Recovery Plan, piano per l'impresa e futuro di famiglie, lavoratori, giovani e donne". Affaritaliani.it ha contattato Valter Verini, tesoriere nazionale del Partito Democratico e deputato della Commissione Giustizia di Montecitorio, per un commento sull'annuncio di Matteo Salvini che ha detto 'mai la riforma della Giustizia con Pd e M5'S e, invece, intende sostenere referendum su magistrati e Csm.



"Il Pd affronta i problemi degli italiani anche attraverso le riforme - osserva Verini -, senza le quali l'Italia non avrà futuro. E tra queste riforma ci sono anche quella della Giustizia, che noi democratici vogliamo condurre in porto per una Giustizia dai tempi civili, per un processo civile e un processo penale di durata ragionevole, come dice la nostra Costituzione, e per rispettare garanzie e diritti (delle vittime dei reati e degli imputati). Insomma, per rispettare la lettera e lo spirito della Costituzione".



Secondo Verini, "con i suoi proclami, Salvini dà molto di più di una semplice impressione di voler sabotare le riforme, minando anche l'azione quotidiana di governo e maggioranza. Non solo, Salvini così facendo mette anche a rischio la stessa possibilità di ottenere e utilizzare i finanziamenti europei del Recovery, perché senza le riforme questo rischio è molto forte", conclude il deputato del Pd.