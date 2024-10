Schlein chiama Conte: 'M5S? Idee diverse ma si possono comporre'. Sui sondaggidel Pd...

Pd, Schlein chiama Conte: 'M5S? Idee diverse ma si possono comporre"

"Con il Movimento 5 stelle abbiamo idee diverse, altrimenti staremmo nello stesso partito", ma le differenze si devono riuscire a comporre, come facciamo su molte elezioni regionali". Così Elly Schlein alla festa del Foglio.

Pd: Schlein, 'ce la stiamo cavando bene, cresciuti 10 punti dallo scorso anno'

"Quale film consiglierei agli altri leader? Ieri sono stata in Calabria e in uno degli interventi è stato citato il bel film 'Un mondo a parte' che parla esattamente delle aree interne del Paese che si stanno spopolando e dei cittadini di quei territorio che cercano di contrastare quello spopolamento aprendo porte accoglienza. Serve una politica mirata contro lo spopolamento delle aree interne". Così Elly Schlein alla festa del Foglio. E al Pd consiglia 'Speriamo che me la cavo'? "Noi ce la stiamo già cavando e piuttosto bene se ricordiamo da dove siamo partiti: dopo la sconfitta delle politiche del 2022 e contro tutti i pronostici siamo aumentati di 5 punti alle ultime europee e di 10 punti nei sondaggi rispetto a quelli di gennaio dell'anno scorso".

Governo: Schlein, 'deriva autoritaria? Norme ddl Sicurezza pericolose, reprimono dissenso'

"Noi siamo preoccupati di alcune norme, il decreto Sicurezza ad esempio in cui ci sono norme che vanno oltre il Codice Rocco e hanno la finalità di reprimere il dissenso. Deriva autoritaria? Io penso che siano norme sbagliate, molto pericolose, securitarie e che restringono gli spazi di dissenso". Così Elly Schlein alla festa del Foglio.

Migranti: Schlein, 'Per centri in Albania affidamenti senza trasparenza'

"Mentre una sentenza della Corte di Giustizia europea fa scricchiolare l'intero impianto su cui si basa l'accordo di Giorgia Meloni con l'Albania, apprendiamo che il governo vuole accelerare. Accelerare al punto, apprendiamo dalla stampa, che si sono fatti degli affidamenti diretti milionari e senza trasparenza: 800 milioni complessivi che avremmo potuto mettere sulla sanità. Noi siamo contro questa violazione dei diritti fondamentali di chi chiede asilo, che è anche un enorme spreco di soldi dei contribuenti italiani". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando con i giornalisti a Firenze, a margine della Festa dell'Ottimismo del quotidiano "Il Foglio", a proposito dei centri per migranti in Albania.

Consulta: Schlein, 'dialogo? Ancora non c'è stato ma lo auspichiamo, noi ci siamo'

"Noi auspichiamo un dialogo per la composizione della Corte costituzionale. La maggioranza qualificata prevista dalla Costituzione suggerisce esattamente un dialogo tra maggioranza e opposizione che non c'è stato. Dialogo non è chiamare singoli parlamentari dell'opposizione. Noi invece auspichiamo un dialogo che in queste ore ancora non c'è stato. Noi ci siamo". Così Elly Schlein alla festa del Foglio.

Governo: Schlein, 'noi sempre disponibili a dialogo per interesse Paese'

"Quando serve, per l'interesse nazionale, noi siamo sempre disponibili a un dialogo nel merito" con il governo. Così Elly Schlein alla festa del Foglio ricordando di aver già sollecitato una collaborazione con Giorgia Meloni su diversi temi da quello della violenza contro le donne alla sicurezza sul lavoro. Ma, aggiunge, "abbiamo anche visto passi fatti insieme sul terreno della politica internazionale. A febbraio una nostra mozione sul cessate il fuoco è passata anche con l'astensione della maggioranza".