Pd, Schlein: "Puntiamo a essere il primo partito in Italia e siamo vicini. Ci servono alleati solidi per battere la Dx"

Pd, Schlein: "In Liguria ci è mancato poco, quando si arriva a un soffio fa ancora più male"

La Sinistra deve fare i conti con la sconfitta in Liguria, Andrea Orlando ha perso contro il candidato del Cdx Marco Bucci per appena 8.400 voti. Subito si sono scatenate le polemiche e le accuse reciproche in coalizione, ma è evidente che lo scontro tra Conte e Renzi sia stata una delle cause. Ora la segretaria del Pd Elly Schlein manda un chiaro messaggio a tutti i componenti del campo largo. "Il Pd - dice Schlein a La Repubblica - punta a essere il primo partito, non solo a Genova ma in tutta Italia. Ma - avverte - per battere la destra servono una coalizione e alleati solidi. Siamo molto dispiaciuti per la sconfitta in Liguria perché ci è mancato poco: quando si arriva a un soffio fa più male. Per questo va detto un grande grazie ad Andrea Orlando che ha fatto una splendida campagna elettorale".

"Il Pd - prosegue Schlein a La Repubblica - ha dato il massimo, abbiamo sfiorato il 29%, due punti in più rispetto alle Europee e 9 sulle precedenti regionali. Siamo il primo partito della Liguria, davanti a FdI che invece ha perso 11 punti in cinque mesi, e abbiamo vinto a Genova, la città di cui è sindaco Marco Bucci: ci dà speranza in vista delle prossime comunali. Intanto abbiamo una priorità: vincere in Emilia Romagna e in Umbria fra 20 giorni. Una bella occasione per tirare insieme in questa direzione. Come lo è la campagna referendaria contro l’autonomia differenziata che spacca in due l’Italia. E in Parlamento non è mai mancato uno sforzo di coordinamento che spero si realizzi pure sull’orribile manovra del governo: quando siamo uniti siamo più forti". Schlein manda un messaggio alla Destra: "Gli elettori se ne accorgeranno, hanno raccontato un sacco di bugie sui numeri della manovra finanziaria. Come abbiamo fatto in Liguria, il Pd si sta adoperando per superarli anche a livello nazionale. E non siamo così distanti".