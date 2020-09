Pd, ultimatum a Conte sul Mes: "Serve una decisione definitiva entro un mese"

Il Pd dopo il consenso ottenuto nelle Regionali cerca di massimizzare il risultato dettando l'agenda di governo al premier Giuseppe Conte. Lo stato maggiore del Pd, - si legge su Repubblica - dopo un consiglio di guerra, ha scelto la tattica del carciofo, una foglia dopo l’altra: Zingaretti, Franceschini e Orlando puntano a portare a casa nel giro di due settimane i nuovi decreti sicurezza e poi, entro fine ottobre, il voto in Parlamento sul Mes, il prestito per spese sanitarie. Quindi c’è tempo un mese. Ma se come dice il governatore Visco, sotto il profilo economico il Mes darebbe solo vantaggi, sotto il profilo politico non sembra vederla così Giuseppe Conte. Che esita nello sciogliere il nodo tra Pd e 5stelle, per paura che in Senato possa rompersi l’equilibrio tra grillini governisti e ortodossi, facendo mancare i numeri al governo.

Seguendo questo filo rosso steso dai Dem, spunta una tensione sotterranea, finora rimasta sottotraccia, con il ministro della Salute, Roberto Speranza: reo di non aver ancora tirato fuori dai cassetti il piano dettagliato delle risorse da spendere per la sanità. «Noi stiamo lavorando per un’intesa - spiegano i parlamentari Pd - e siamo più forti se si costruisce una base di merito che venga dal ministero della Sanità, anche con un’indicazione chiara sul modello da seguire: perché i fondi del Mes non possono essere presi per finanziare qualsiasi cosa e serviranno per una correzione di alcuni modelli regionali».