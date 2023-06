Pd, l'ultimatum di Base Riformista a Schlein: "Cambi tutto o ce ne andiamo"

Pd, ennesima resa dei conti interna: "Schlein parli chiaro"

Il Pd è già vicino alla scissione, Base Riformista, la corrente degli ex renziani del partito ha deciso di dare l'ultimatum alla sua segretaria Elly Schlein. Il messaggio è charo: "O si cambia tutto, o ce ne andiamo". Lorenzo Guerini non usa mezzi termini per descrivere la situazione e promette battaglia già nella prossima direzione nazionale del partito. "Non inseguiamo scorciatoie. Tutti dobbiamo lavorare per rilanciare il Pd, in spirito di collaborazione con la segretaria. Naturalmente - dice Guerini al Messaggero - occorre che lei sia capace di coinvolgere tutti, saper ascoltare e fare sintesi. Avendo fatto il segretario per sette anni, so che è chi guida che ha il maggior interesse all'unità".

Sulla guerra Guerini è netto: "Partiamo da un dato sostanziale. Il conflitto - prosegue Guerini al Messaggero - è nato con l'aggressione della Russia all'Ucraina, che combatte per difendere la propria libertà e sovranità, non solo la propria ma anche la nostra. Uno sforzo che va sostenuto con tutto il nostro sostegno, politico, economico e militare". Sulla pesante sconfitta alle amministrative Guerini chiede chiarezza: "Penso sia ragionevole non caricare sulle spalle del segretario in carica da due mesi l'esito elettorale negativo: le ragioni della sconfitta sono maturate in un tempo più lungo. Però si tratta di una sconfitta grave che va affrontata seriamente. Dire "dateci tempo, risolveremo", non basta".