Pensioni, 54 euro in più al mese per chi ne prende 2000. Anteprima

Pensioni, le ipotesi sul tavolo di governo e maggioranza

Un tema molto caro a moltissimi italiani è quello delle pensioni. E degli aumenti degli assegni previdenziali dal prossimo anno. Di ufficiale ovviamente non c'è ancora nulla, perché la Legge di Bilancio per il 2024 è ancora tutta da scrivere. Di certo ci sarà un incremento delle pensioni minime, anche se difficilmente si arriverà fino a 700 euro al mese. D'altronde si tratta di una storica battaglia di Silvio Berlusconi (che aveva promesso 1.000 al mese entro fine legislatura) e che Forza Italia guidata da Antonio Tajani intende portare avanti con forza. Comunque per le minime ci sarà certamente un aumento più alto proporzionalmente rispetto alle altre pensioni.



E per quanto concerne gli altri assegni? Nell'ultimo Def l'inflazione prevista per il prossimo anno era del 2,7%, ma - secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti della maggioranza - l'indicizzazione del 2,7% non riguarderà tutti i pensionati ma, probabilmente, soltanto chi percepisce fino a 2.000 euro lordi al mese. E quindi, ipotizzando una pensione di questa cifra, l'incremento dal primo gennaio del prossimo anno sarà di 54 euro lordi al mese. Stando sempre alle ipotesi sul tavolo del governo, tutte ancora da definire nel dettaglio, man mano che gli assegni salgono l'indicizzazione sarà inferiore.



Secondo le soluzioni finora emerse, si potrebbe scendere al 2% sopra i 2.000 euro lordi al mese, all'1,5% sopra i 2.500 euro e all'1% dai 3.000 euro lordi al mese in su. Il taglio delle indicizzazioni all'inflazione per le pensioni, progressivo, si rende necessario vista la situazione dei conti pubblici e le difficoltà a costruire una manovra con pochi fondi e con l'aumento dei tassi di interesse che fa aumentare il costo del debito pubblico, come ha spiegato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Con questo schema, che è ancora una bozza di lavoro e non definitivo, lo Stato potrebbe risparmiare quasi un miliardo di euro da utilizzare per altre misure, in particolare per la conferma per tutto il 2024 del taglio del cuneo fiscale per tutto il 2024.