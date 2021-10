Pensioni, dal 1° gennaio 2022 aumenti e penalizzazioni sugli assegni. Ecco per chi

Pensioni news in arrivo: assegni con aumento nel 2022 ma attenzione al rischio legato alla penalizzazione.

Vediamo di quanto potrebbe essere incrementato l’assegno previdenziale e per chi in questo articolo (leggi)

... e il rischio legato al cosiddetto “coefficiente di rivalutazione negativo del sistema” che potrebbe costare caro ai titolari di pensione (leggi)

Intanto monta la discussione sulla riforma. Come noto Quota 100 sta per chiudere la sua esperienza triennale (il 31 dicembre 2021 scadrà ufficialmente). Il governo e le parti sociali discutono su cosa accadrò poi. Dall'Inps è arrivata la proposta di quota 63 come nuova frontiera di uscita dal lavoro.

Particolarmente interessante la posizione legata all'Ape Sociale allargata e a quota 41 per tutti...

E INOLTRE...