Pensioni Quota 100 addio? Macchè, forse torna. Colpo di scena. Riforma news

Quota 100 Pensioni verso l'addio a fine anno. Anche se il sottosegretario all'Economia Claudio Durigon nei giorni scorsi ha preso tutti in contropiede rilanciando Quota 100 anche per il 2022. Intanto però il presidente Inps, Pasquale Tridico apre il dibattito su una strada diversa nella riforma pensioni: no a quota rigide per tutti. Vediamo cosa ha detto

Pensioni, Quota 100? Quota 41? Quota 102? Tridico: "Sbagliate quote rigide per tutti"

"Quote rigidi e uguali per tutte, diverse da quelle della riforma Fornero, sono sbagliate e a mio avviso difficili. Si può pensare, all'interno del modello contributivo, a una certa flessibilità, da fare però a costo zero o quasi. In questo senso la flessibilità in uscita può essere utile per i lavori usuranti o gravosi" Così il presidente Inps, Pasquale Tridico, ribadisce la sua idea sulle pensioni post quota 100 nel corso di una intervista all'Huffpost.

LAVORO: BARBAGALLO, 'CON LICENZIAMENTI A RISCHIO PENSIONI DEL FUTURO'

"Ora faccio il segretario dei pensionati e mi rendo conto che senza lavoratori attivi sarà poi difficile discutere delle pensioni del futuro". Lo ha detto l'ex numero uno della Uil e attuale segretario generale di Uil pensionati Carmelo Barbagallo interpellato da Adnkronos sull'ipotesi della proroga del blocco dei licenziamenti. "Licenziare senza conversione dei settori economici in crisi e senza riforma degli ammortizzatori sociali significa aumentare i problemi sociali del Paese", ha poi aggiunto Barbagallo. "Finora abbiamo registrato una sostanziale compostezza, malgrado le difficoltà, anche nelle aziende in crisi con i lavoratori minacciati da licenziamento. Con lo sblocco dei licenziamenti la situazione potrebbe peggiorare", ha poi detto l'ex segretario generale della Uil. "C'è troppa precarietà nel Paese, tanti lavoratori a termine sono stati mandati a casa quando è scaduto il contratto tanto che adesso abbiamo il bisogno di recuperare sulla stagionalità", ha concluso Barbagallo.