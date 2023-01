Pensioni, accompagnamento tagliato ai bimbi non autosufficienti. Clamoroso

Pensioni accompagnamento bambini non autosufficienti, da 525,17 a 521,10 euro



Amara sorpresa per i genitori di bambini non autosufficienti che percepiscono l'Indennità di accompagnamento, concessa in caso di riconoscimento di un'invalidità totale. Nonostante le promesse del governo Meloni, che avrebbe aiutato i più deboli e i più fragili, qusta mattina, 3 gennaio 2023, è arrivato il bonifico dall'Inps.

Ci si aspettava un incremento, magari piccolo, vista la perequazione e l'adeguamento all'inflazione. E' invece? Clamoroso. Incredibile. Assurdo. Fino al mese di dicembre ai bambini non autosufficienti come accompagnamento l'Inps pagava 525,17 euro al mese per dodici mensilità.



A gennaio 2023, questa mattina, sono arrivati 521,10 euro. Più di 4 euro in meno proprio a chi a maggior bisogno di supporto psicologico (ad esempio a chi soffre del disturbo dello spettro autistico di terzo livello, il grado più alto) e aiuti di vario tipo. Compimenti al governo che a parole aveva promesso di aiutare gli ultimi. Ma alle parole non sono seguiti i fatti. Addirittura sono seguiti i tagli. Senza parole.