Pensioni, novità per quattordicesima e molto altro...

Garantire un’adeguata flessibilità di uscita dal mondo del lavoro, introducendo anche dei meccanismi di premialità per le donne, rimane l’obiettivo chiave per la prossima Riforma delle Pensioni. A far discutere, nell’ambito della trattativa tra Governo e sindacati è in particolare il ricalcolo contributivo. In particolare le parti sociali vorrebbero preservare la quota retributiva eventualmente maturata, per evitare penalizzazioni troppo pesanti che potrebbero arrivare perfino al 30%.

In cima alla lista delle priorità - si legge su https://www.pmi.it/ - ci sono le pensioni dei giovani: l’esigenza è di assicurare un assegno adeguato a fronte di carriere discontinue e stipendi bassi.

Da rivedere anche temi legati al reddito dei pensionati (14esima, rivalutazione assegni ecc.) e alla pensione complementare.

Il dibattito non è che all’inizio, l’obiettivo è arrivare ad una proposta condivisa di Riforma Pensioni, dopo le proroghe inserite nella Legge di Bilancio 2021 per quanto concerne APe Social ed Opzione Donna.

Su PMI.it tutte le novità, le regole e le proposte migliorative che si sono avute negli anni successivi: guide ed esempi di calcolo, quali i requisiti minimi per l’accesso alle agevolazioni, le controversie sulla legge sulle pensioni, le ultime notizie sulle pensioni, rivalutazione e potere d’acquisto.