Pensioni Quota 41 e uscita dal lavoro a 62 anni (addio scalone). Ecco come

PENSIONI, QUOTA 100-QUOTA 41? SBARRA, 'NEUTRALIZZARE SCALONE DAL 2022'

Quota 100 pensioni sta per chiudere i battenti (31 dicembre 2021), quota 41 per tutti è in rampa di lancio ma ancora non c'è l'accordo tra governo e sindacati (incognite e variabili che non hanno portato alla fumata bianca) e l'incubo scalone (5 anni, che porta dai 62 anni del pensionamento anticipato ai 67 della pensione di vecchiaia) avanza. Luigi Sbarra (Cisl) chiede di neutralizzare lo scalone che incombe nel 2022 e rilancia l'uscita dal lavoro a 62 anni. Ecco cos'ha detto.

PENSIONI, QUOTA 41 E 62 DI PENSIONAMENTO. LA RICETTA CISL

E' il momento di "procedere ad una riforma fiscale nel segno della progressività, che sgravi i redditi da lavoro e pensione, chieda un giusto contributo alle grandi multinazionali che di questi tempi hanno fatto affari d'oro e sia affiancata da una battaglia senza sconti contro l'evasione e l'elusione". Lo ha affermato il leader della Cisl Luigi Sbarra dal palco di Firenze alla manifestazione unitaria di Cgil Cisl Uil. Per Sbarra significa anche "aprire un tavolo per scongiurare lo scalone di cinque anni dal 1° gennaio del 2022 e ricostruire un sistema previdenziale che sia davvero sostenibile, stabile e inclusivo. Dobbiamo "neutralizzare il rischio dello scalone aspettiamo di essere convocati ma bisogna farlo presto". "La nostra proposta è chiara - ha aggiunto - introdurre elementi di flessibilità in uscita a partire da 62 anni. 41 anni di contributi bastano e sono sufficienti a godersi il sacrosanto diritto alla pensione" ha concluso Sbarra.