Pensioni riforma caos: quota 100 e Fornero, l'ira di Matteo Salvini. Bufera

Pensioni, Salvini: Pd e Confindustria vogliono la Fornero? Da Lega secco 'no'

Quota 100 pensioni, quota 41, Ape Sociale allargata, flessibilità in uscita dal lavoro? La riforma pensioni ancora non ha trovato la sua strada e il countdown al 31 dicembre 2021 (quando proprio quota 100 scadrà) corre veloce.

Intanto Matteo Salvini, che varò la forma di pensionamento anticipato durante il governo Lega-M5S, non ci sta. “Pd e Confindustria vogliono il ritorno al passato con la Legge Fornero, rubando anni di vita a milioni di lavoratori e rubando la possibilità di un lavoro a milioni di giovani? Dalla Lega un secco NO", ha spiegato il leader del carroccio.

Pensioni, Carfagna: Quota 100 ha penalizzato donne e lavoratori del Sud

"Quota 100 avrebbe dovuto consentire l’assunzione di tre giovani per ogni prepensionato. I dati invece ci dicono che per ogni due pensionati c’è stato meno di un assunto, con un tasso di sostituzione appena del 40%. Nel biennio è costata 6,4 miliardi e ha raggiunto solo 460mila lavoratori, in prevalenza maschi e del Nord. Ha quindi penalizzato le donne e i lavoratori del Sud, che hanno carriere più precarie e discontinue", ha spiegato Mara Carfagna nel corso di una intervista su 'Repubblica'. La ministra per il Sud sottolinea: "Perciò io penso, e non da oggi, che gli anni delle riforme populiste, a iniziare dal Reddito di cittadinanza, siano finiti. Quelle che non hanno funzionato vanno riviste, senza che vengano considerate totem o bandierine di partito".