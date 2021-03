Piccoli gruppi in aula con i disabili. Anche in zona rossa. Svolta a scuola

LA NOTA OPERATIVA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE



L'ANTICIPAZIONE DI AFFARITALIANI.IT/ Il sottosegretario Sasso: "Scuola in presenza per i disabili. Ipotesi gruppi con 3 o 4 compagni"



Scuola: piccoli gruppi in aula con i disabili per inclusione - Piccoli gruppi di studenti potranno essere in presenza in classe anche nelle zone rosse per favorire l'inclusione degli studenti disabili e con bisogni speciali. A seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute, e a supporto dell'attivita' delle scuole, il Ministero dell'Istruzione ha inviato oggi ai dirigenti scolastici una nota operativa su alcuni aspetti relativi al Dpcm dello scorso 2 marzo 2021, sentito anche l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita'. In particolare, la nota riguarda l'attivita' in presenza delle alunne e degli alunni con bisogni educativi speciali e con disabilita', ricordando che anche con il Dpcm del 2 marzo "resta salva la possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali", anche nelle cosiddette zone rosse. Dove ricorrano le condizioni per la frequenza, anche in zona rossa, da parte di studentesse e studenti con bisogni educativi speciali e con disabilita', le scuole, con l'obiettivo di "rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di coinvolgere nelle attivita' in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe - secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in un tempo definito - con i quali gli studenti BES possano continuare a sperimentare l'adeguata relazione nel gruppo dei pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e non docente presente a scuola".

Sasso (MI): vittoria alunni disabili, in presenza e non da soli - "I bambini disabili non solo potranno continuare ad andare a scuola e a vivere la didattica in presenza, ma potranno farlo insieme ad alcuni compagni di classe. L'ipotesi infatti di vedere alunni disabili, e con bisogni educativi speciali, da soli in presenza con il resto della classe a distanza su uno schermo non solo non è minimamente accostabile all'idea che abbiamo di inclusione, ma soprattutto non piace né alle famiglie né alle tante associazioni di categoria. Nel pieno rispetto delle esigenze epidemiologiche, mi sono battuto insieme al Ministro Bianchi per cercare di garantire sia il diritto allo studio dei nostri studenti più bisognosi, molto difficile per loro da concretizzare con la didattica a distanza, sia una effettiva inclusione. Lasciamo la possibilità ai dirigenti scolastici, nel rispetto dell'autonomia, di organizzare piccoli gruppi di alunni in presenza, che non prevedano però selezioni e discriminazioni in base al tipo di lavoro svolto dai genitori. Una turnazione, organizzata nei tempi e nei modi, che i dirigenti scolastici intenderanno attuare appare la soluzione più semplice. Una battaglia della Lega, un gesto di civiltà e rispetto, che non incide sulle condizioni epidemiologiche, ma che restituisce un minimo di serenità e fiducia ad alunni e famiglie". Così il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso.