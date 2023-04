Pnrr, 2,8 mld di "fondi casa" fermi. La Commissione Abitare? Assente

L’immagine del PNRR sono i fondi alle città. Le città reclamano le risorse ma manca la Commissione

Qualche problema sui fondi del PNRR forse c’è. Parliamo del denaro del PNRR che finanzia i Progetti PINQuA. Il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare è un Piano di investimento promosso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), il dicastero guidato da Matteo Salvini, per realizzare interventi di edilizia sociale e rigenerazione urbana in tutta Italia. Bene, bravo, benissimo!

E’ un piano da 2,8 miliardi di euro che ha l’obiettivo di costruire nuovi alloggi pubblici, incidendo in parte sulle difficoltà abitative, riqualificando le aree degradate e puntando alla sostenibilità e all’innovazione verde.

Parliamo di fondi UE che vanno a tantissimi centri italiani. Dalla città metropolitana di Messina (con un progetto finanziato da 99,6 milioni di euro) al Comune di Genova (87 milioni di euro), dal Comune di Milano (99,9 milioni) a quello di Bari (100 milioni ) e tantissimi altri, per cifre variabili il piatto, è ricco. Parliamo di ben 271 progetti realizzati per la maggior parte dai Comuni e dalle Città metropolitane, da Nord a Sud, tutti finanziati e per cifre importanti.