Pnrr, "70mila € a residente? Falsità". Il sindaco del Paese di Conte ad Affari

Riceviamo e pubblichiamo la precisazione del sindaco di Volturara Appula, Vincenzo Zibisco

Gentile Direttore, il suo giornale ha rilanciato un’inchiesta di Panorama, a firma Antonio Rossitto, su presunte “attenzioni” di Giuseppe Conte per il suo paese natìo Volturara Appula. L’autore del servizio giornalistico non ha saputo resistere alla tentazione di creare una narrazione pretestuosa, fuorviante e priva di fondamento, sostenendo che grazie all’ex Presidente del Consiglio il Comune di Volturara Appula avrebbe ottenuto finanziamenti per quasi 25 milioni di euro. E questo nonostante la mia affermazione chiara che “il Presidente Conte non ha mai spinto né tantomeno favorito intervento alcuno sul nostro territorio comunale”.



Facciamo chiarezza partendo dai numeri: i 25 milioni del Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il periodo 2024-2026 a cui fa riferimento l’articolo non sono finanziamenti ottenuti, ma è semplicemente il valore complessivo degli interventi e dei progetti per cui il Comune aspira a ottenere finanziamenti. Nel Piano, infatti, sono contenuti tutti gli interventi che l’amministrazione intende realizzare nel prossimo futuro laddove riuscirà a reperire le risorse finanziarie necessarie, attraverso la partecipazione a specifici bandi di finanziamento, indetti dai ministeri e dalle Regioni a cui di volta in volta parteciperà con l’auspicio di ottenere il finanziamento, avendone i requisiti. Aggiungo che molte opere, nonostante l’incertezza circa la loro effettiva realizzazione, vengono inserite nel Piano perché richiesto come requisito per partecipare ai bandi di finanziamento. In caso di mancato finanziamento verranno semplicemente stralciate.



Nell’attuale piano triennale è dunque contenuta una “speranza” di opere per un valore complessivo di euro 24.697.573,60, ma a tutt’oggi risultano finanziate opere per un valore complessivo di soli euro 4.600.000,00 (Valorizzazione sistema turistico Diga di Occhito, intervento CIS, che riguarda il territorio dei comuni di Volturara Appula, San Marco La Catola, Carlantino e Celenza Valfortore, ancora in fase di progettazione data la complessità dell’intervento; Interventi di efficientamento energetico finanziati dal Ministero).



Dunque quei 70mila euro a residente di cui scrive il giornalista, e che creano un’evidente suggestione nel lettore, sono una falsità.



A proposito dei fondi arrivati attraverso il Cis Capitanata (Contratto istituzionale di sviluppo), è utile ricordare, infine, che durante i governi Conte, oltre a quello per la provincia di Foggia, venne finanziato anche il Cis per il Molise, sbloccato quello per Taranto e predisposti anche due Cis per la Calabria, uno per la Basilicata e uno per la Sardegna: parliamo di Cis finanziati con i fondi europei non spesi per il Mezzogiorno e che Conte, anche quando era a capo di un governo di centrosinistra, non esitò a destinare anche a Regioni amministrate dal centrodestra.



Confermo gli altri riferimenti contenuti dell’articolo di Panorama sul nostro impegno di combattere lo spopolamento, la cura degli anziani oltre ad assicurare una prospettiva di futuro.



Concludo dicendo che il comune di Volturara Appula, insieme al nostro Giuseppe Conte, non hanno mai ceduto alla cultura "dell'ammiccamento" percorrendo sempre le strade maestre nella piena trasparenza e nel totale ed incondizionato rispetto delle regole. E ciò appartiene alla tradizione culturale della nostra terra.