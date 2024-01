Al paesino di Conte una pioggia di soldi dal Pnrr, 25 mln per 365 abitanti

Conte e i maxi finanziamenti a Volturara grazie al Pnrr. Qualcosa come 70mila € per abitante

Un paesino del Foggiano rischia di conquistare un record, si tratta di Volturara Appula ed è noto per essere il borgo in cui è nato l'ex premier e attuale leader del M5s Giuseppe Conte. Tra fondi del Pnrr e interventi dell'ex commissario per l'emergenza Covid Arcuri, infatti, i 365 abitanti stanno per ricevere qualcosa come 25 milioni di euro. Si tratta - rivela un'inchiesta di Panorama - di quasi 70mila € per ogni abitante. Il piano triennale appena approvato dalla giunta prevede, tra il 2024 e il 2026, quasi 25 mln di opere pubbliche. Un record planetario ad occhio. Ottenuto, tra soldi incassati e altri in arrivo, grazie alla benevolenza statale, parastatale ed europea.

Un contributo significativo - prosegue Panorama - arriverà anche grazie all'ex commissario Covid Arcuri ed ex ad di Invitalia. Scopo del finanziamento da 5 milioni, la "creazione di un sistema aperto per l'utilizzo del lago di Occhito a uso turistico". I lavori per questo progetto inizieranno già questa primavera. E Conte non ha mai abbandonato il suo paesino: "L'ultima volta è venuto a novembre - dice il sindaco Zibisco - ci sentiamo spessissimo e ogni iniziativa è condivisa con lui". L'obiettivo è chiaro: "Vogliamo vincere la sfida dello spopolamento". Nell'attesa, a Volturara e dintorni, il Movimento sbanca. Nel suo paese natale, alle ultime politiche Conte ha raccolto oltre l'85% dei voti.