Pnrr, Barelli (FI): "Non esiste l'ipotesi di rinunciare a una parte dei fondi"

Forza Italia, Barelli: "Sono assolutamente sicuro che l'Italia sarà nelle condizioni di utilizzare tutti i fondi europei del Pnrr"

"Riteniamo che questa ipotesi non debba esistere". Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, intervistato da Affaritaliani.it, commenta così le parole dei leghisti Riccardo Molinari e Claudio Borghi che hanno ipotizzato di non utilizzare tutti i fondi del Pnrr. "Ci sono state sicuramente delle problematiche su alcune opere legate all'aumento dei costi delle materie prime e, anche se non voglio fare polemiche, ricordiamoci che cosa trovò Mario Draghi quando si è insediato a Palazzo Chigi dal governo precedente".

"Ci potrà essere qualche cambiamento di programma, qualche opera potrà essere modificata e rivista, ma sono assolutamente sicuro che l'Italia sarà nelle condizioni di utilizzare tutti i fondi europei del Pnrr. D'altronde ricordo che in Europa ci sono Paesi più indietro di noi. Il ministro Raffaele Fitto, insieme al ministro Antonio Tajani e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni stanno facendo un ottimo lavoro a Bruxelles dialogando con la Commissione europea per ottenere eventuali modifiche. Siamo assolutamente sereni", conclude Barelli.