Meloni: "Incassato il 44% del Pnrr. La nazione torna a credere in se stessa"

Versata la terza rata del Pnrr. Meloni annuncia: "Impariamo a credere nell'Italia"

L'Italia ha incassato la terza rata del Pnrr. Ad annunciarlo è proprio la premier Meloni, attraverso un videomessaggio pubblicato sul suo profilo Facebook.

"All'esito di un lavoro lungo e importante l'Italia incassa oggi dalla Commissione europea la terza rata del Pnrr, per un importo di 18 miliardi e mezzo che insieme a quelli già precedentemente presi ci hanno fatto incassare finora circa il 44% dell'intero ammontare delle risorse del Next Generation Eu. E sono risorse importanti che serviranno a intervenire in ambiti cruciali come la giustizia, la sanità, l'istruzione, il mercato del lavoro, la ricerca".

Il presidente del Consiglio aggiunge: "Un passo importante per un'Italia che torna finalmente a credere nelle sue capacità. È la dimostrazione di come l'Italia e il governo attualmente in carica abbiano affrontato questa questione con estrema serietà", conclude Meloni.

La Commissione Europea ha finora erogato 85,4 miliardi di euro, il che solleva alcune importanti domande riguardo al ritmo di attuazione del piano. La portavoce dell'esecutivo comunitario, Veerle Nuyts, ha dichiarato che l'Italia deve soddisfare determinati criteri e attuare riforme specifiche per ricevere il pagamento della terza rata del Recovery Fund. Queste riforme riguardano settori chiave come la giustizia, l'istruzione e la gestione delle risorse idriche.

Un passo importante menzionato da Veerle Nuyts riguarda anche il miglioramento delle infrastrutture ferroviarie. Circa 3.000 chilometri di hardware e software per il segnalamento ferroviario saranno implementati, consentendo una maggiore capacità di traffico sull'Alta Velocità e su altre linee ferroviarie. Questa infrastruttura migliorerà la connettività interna ed esterna, consentendo ai treni merci provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea di circolare in Italia in modo più efficiente

Cosa prevede il Pnrr?

Il Pnrr italiano rappresenta un'opportunità unica per il paese di affrontare le sfide attuali e future. Tuttavia, l'attuazione completa del piano è essenziale per realizzare il suo pieno potenziale. Ma il Pnrr non si limita solo a riforme. Include anche investimenti significativi in aree chiave come le energie rinnovabili, le politiche sociali e la digitalizzazione. Questi investimenti sono cruciali per creare una base solida per la crescita economica e la prosperità a lungo termine.

Il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto dichiara: "Il pagamento odierno è inoltre il frutto di una stretta e fruttuosa collaborazione con la Commissione europea e il risultato di un lavoro molto impegnativo per raggiungere obiettivi molto complessi relativi a riforme nei settori della concorrenza, della giustizia, dell'amministrazione pubblica e fiscale, nonché dell'istruzione, del mercato del lavoro e del sistema sanitario. Il pagamento riguarda anche investimenti volti a promuovere la transizione digitale e verde e a sostenere la ricerca, l'innovazione e l'istruzione”, spiega Fitto.“Il lavoro sul PNRR ora continua senza sosta per ottenere la valutazione positiva sulla richiesta di pagamento della quarta rata e sulla revisione del Piano, incluso il nuovo capitolo REPowerEU”, conclude il Ministro.