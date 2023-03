Pnrr, Mattarella cita De Gasperi: "Dobbiamo metterci alla stanga"

Pnrr, Mattarella cita De Gasperi “Mettersi alla stanga”

"Mi permetto di rivolgere a voi l'invito che in un contesto ben diverso Alcide De Gasperi rivolse nel dopoguerra, quando occorreva ricostruire l'Italia dalle macerie e insieme edificare un’autentica democrazia: è il momento per tutti, a partire dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di mettersi alla stanga". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Firenze alla Conferenza nazionale delle Camere di commercio.

Mattarella: “Costituzione fondata su autonomie indica partecipazione e unità”

"È una grande impresa quella di assicurare il progresso di tutto il Paese e in questa impresa siete a buon titolo coinvolti. Siamo nei 75 anni della Costituzione, largamente fondata sulle comunità delle autonomie, sociali, territoriali e funzionali. Partecipazione e unità ci indica la Costituzione, all'articolo 118, favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà", ha dichiarato il presidente della Repubblica.

"Siete un'istituzione nata dal basso”, ha ricordato poi Mattarella, “per lo sviluppo, le cui radici sono antiche".

Covid, Mattarella: “Da economia capacità di ripresa inattese”

"Non sono tempi facili, tuttora viviamo le conseguenze del dopo pandemia, ma il nostro sistema economico è stato capace di sorprendere e di dimostrare capacità di ripresa inattese", ha sottolineato Mattarella.

"Il Paese vi è riconoscente per il ruolo che avete svolto”, ha aggiunto il Capo dello Stato, “così come è grato alle innumerevoli serie di imprenditori, di lavoratori che operano nelle imprese, che di questo risultato sono attori".

Ucraina: “Mattarella, guerra minaccia libertà ed economia, inflazione pericolo per ripresa”

"Non sono tempi facili, a partire dalla guerra in atto, che in Europa sta turbando e alterando il nostro presente e minaccia le condizioni di indipendenza, libertà, e benessere faticosamente costruite dopo il secondo conflitto mondiale, soprattutto attraverso la scelta lungimirante dell'unità europea. L'aggressione della Federazione Russa all'Ucraina sta determinando conseguenze pesanti anche sul terreno economico, con fenomeni di inflazione che possono mettere in discussione la ripresa".

Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Firenze alla Conferenza nazionale delle Camere di commercio.